Sester ja Michal: Regional Jeti võiks erastada

Kristen Michal ja Sven Sester Foto: Raul Mee

Riigikogu majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri hinnagul oleks aeg Nordica tütarfirma Regional Jet erastada, kuna see ei täida enam oma esialgset eesmärki toetada Nordicat otselendude teenindamisel Tallinnasse.

Nordica loomise ajal majandusminister olnud, praegune riigikogu majanduskomisjoni aseesimees reformierakondlane Kristen Michal sekundeeris Sesterile, pidades võimalikuks ka Nordica enda erastamist. "Kui on tublid Eesti ettevõtted, kui on tublid ettevõtjad kustahes Euroopast, mujalt maailmast, siis tere tulemast toimetama, vabalt võib need ettevõtted erastada," märkis Michal.