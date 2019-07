India kohvikuningas väljus autost ja kadus

Coffee Day kohvikuketi rajaja V.G. Siddhartha. Foto: Shailesh Andrade, File Foto/Scanpix

India ettevõtja VG Siddhartha, keda tuntakse kohvikuningana, on kadunuks jäänud, mis kukutas Coffee Day Enterprisesi aktsiat 20 protsenti.

1996. aastal Bangalore’i tehnoloogiakeskuses rajatud Coffee Day kohvikukett on üks India tuntumaid toidubrände, sellel on 1700 kohvikut üle terve riigi, kirjutab Financial Times.