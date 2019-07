Raadiohommikus: hiigelprojekti tume tulevik

Rahandusministeerium tõmbas Peter Vesterbacka optimistlikele tunneliplaanidele pidurit. Hommikuprogrammis kuulete, mida vastab riigi kriitikale arendaja. Foto: Reuters/Scanpix

Esmaspäeval teatas rahandusministeerium, et tõmbab pidurit Peter Vesterbacka optimistlikele tunneliplaanidele Tallinna ja Helsingi vahel. Miks nii juhtus ning kuidas vastab riigi kriitikale tunneli arendaja, räägib kolmapäevases hommikuprogrammis Soraineni advokaat, Finest Bay Area esindaja Paul Künnap.

Täna teatas kevadel turule tulnud Holm Bank, et vahetab tegevjuhi ning Indrek Julge asemel asub panka tüürima endine Tallinna börsi juht Rauno Klettenberg. Mida võib Holm Bankilt tema juhtimise all oodata? Kellelt kavatsetakse turuosa endale võtta? Nendele küsimustele otsime vastust uuelt juhilt.

Tegelike kasusaajate märkimine pole edenenud oodatud tempos: veerand Eestis tegutsevatest juriidilistest isikutest pole äriregistrile öelnud, kellele liigub ettevõttega teenitud vara. Samas on mitmed ettevõtjad pahased nõude vajalikkuses. Seda, miks nõue seadusesse jõudis, millised ettevõtted kõige rohkem hädas on, kas patustajaid ootavad ees suured trahvid ning mis piirangud tulevikus mittetäitjaid ees ootab, kommenteerib rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna jurist Taivo Põrk.

Esmaspäeval kirjutas Äripäev Venemaa tipparendajast, kes on hädas Eestis äri ajamisel. Kolmapäeval laiendab sõsarleht Delovõje Vedomosti teemat, viidates, et hädasid jagub pankadega suhtlusel. Milles peituvad probleemid? Sellele küsimusele aitab vastata Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Priit Pokk.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Seekordne saade lahkab laenuturgu ehk selle jagunemist ja trende ning jagab ka praktilist infot ja nõuandeid, mida laenamisel arvestada. Saates on külas Luminori korporatiivpanganduse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete üksuse juht Sander Klaos. Saatejuht on Paavo Siimann.

12.00–13.00 „Ideest kasumini“. Saates on külas Incap Eesti ja Incapi rahvusvahelise üksuse juht Otto Richard Pukk. Seda ettevõtet on teistele eeskujuks toonud president Kersti Kaljulaid selle poolest, et on suutnud edukalt toimetada suurtest keskustest eemal. Ettevõtte juht selgitab saates, kuidas veel hiljuti täielikku mõõna trotsinud elektroonikatööstus nüüd kiire kasvu lainel ambitsioonikaid plaane teeb ja ellu viib ning kuidas Eesti tootja saab konkureerida odava Hiina toodanguga. Lisaks räägime sellest, kuidas elektroonikatööstuse maht Eestis lähiaastatel mitmekordistub. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Arvude taga". Juunis jätkus jaekaubandusettevõtete müügitulu kasv 3 protsendi võrra. Enim kasvatasid oma müügitulu tekstiiltoodete, rõivaste ja jalatsite kauplused. Kuid mis peitub numbrite taga? Mida tarbijad ostavad suvel, mida mitte? Millistest teguritest see sõltub? Sellest räägivad ehitus- ja kodutarvete kaupluse Bauhof müügidirektor Enn Lamp, toidukaupade jaeketi Rimi Eesti tegevjuht Vaido Padumäe ning statistikaameti juhtivanalüütik Jaanika Tiigiste. Saatejuht on Priit Pokk.

15.00–16.00 „Juhtimislabor“. Mida teeb rööprähklemine inimese aju ja psüühikaga, sellele küsimusele vastas märtsis sündmusel "Juhtimislabor" Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi neuropsühhofarmakoloogia osakonna juhataja Jaanus Harro. Toome saates selle ettekande kuulajateni.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või siit.