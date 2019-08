Petturid õngitsevad raha Elisa nime alt

Elisa palub tähele panna, et ettevõtte ametlikud reklaamid ja kirjad tulevad alati veebiaadressilt www.elisa.ee või e-maili aadressilt lõpuga @elisa.ee. Foto: Elisa Eesti

Telekomifirma Elisa Eesti hoiatab, et nende nime alt reklaamib pettur võimalust võita auhindu, tänaseks on teada ka juhtum, kus Elisa klient taolise petuskeemi ohvriks langes.

Elisa teatab, et ei ole küsitlust kellelegi saatnud ning tegu on petuskeemiga, mille puhul on kasutatud Elisa logo ja sümboolikat. Üleskutses õhutatakse inimesi vastama küsimustikule, mille täitmisel on võimalus võita auhindu, näiteks Apple iPhone XS ja Samsung Galaxy S10 telefone ja Apple Airpods kõrvaklappe. Üleskutsed on saabunud domeenilt worldvictory.zone ning kirjutatud nii eesti kui ka inglise keeles.