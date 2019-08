EKP hoiatab maailma kaubavahetuse aeglustumise eest

Kauplemine maailma riikide vahel on tugevalt aeglustunud Foto: Reuters/Scanpix

Ülemaailmne kaubavahetus on erinevalt majanduskasvust tugevas languses, tsükliliste mõjude kõrval rõhub seda üha enam hoogu võttev kaubandussõda, hoiatab Euroopa Keskpank.

Import kippus hoogu kaotama juba 2018. aasta teises pooles ning läks selle aasta esimeses kvartalis langusse. Aeglustumine on laialdane, kuid eriti teravalt näha Hiinas ja mujal Aasias. Selle aasta algusest on see kohale jõudnud ka Lõuna-Ameerika riikidesse, Jaapanisse ja USAsse, kirjutasid keskpanga analüütikud.