Nelja Energia müünud investorid panid raha päikesepaneelide tootjasse

Vasakult Sunly OÜ üks asutajatest Priit Lepasepp, Solarstone OÜ asutajad Mait Kukk, Mattis Jürimäe ja Silver Aednik. Foto: Solarstone

Taastuvenergia ettevõte Sunly investeeris Eesti rohetehnoloogia ettevõttesse Solarstone, kes toodab katusesse integreeritavaid päikesepaneele. Solarstone plaanib Sunly toel siseneda välisturgudele.

Solarstone'i juht Silver Aednik ütles, et ettevõte on Eestis varustanud üle saja hoone nii-öelda päikesekatusega ja nüüd valmis sisenema välisturgudele, esimeses järjekorras Skandinaaviasse ning Saksamaale. Solarstone on võtnud missiooniks muuta päikesepaneelid sama tavapäraseks ehitusmaterjaliks kui betoon või puit.