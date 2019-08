Fondijuht: pensionireform võib hävitada Eesti investorite unistuse uuest Põhjalast

Eesti era- ja riskikapitali liidu (EstVCA) juhi Kristjan Kalda hinnangul on valitsuse kavandatav pensionireform ohtlik, kuna see ei kaitse pensionifondi finantspaanika eest. Foto: Andras Kralla

Viimase kümne aastaga on Eesti ja Baltikumi erainvesteerimisfondide ja riskikapitali turule lisandunud hüppeliselt tegijaid, kuid vähemalt Eestis võib kasvutrend känguda, sest valitsuse kavandatav pensionireform võib nõrgestada kohalike ankurinvestorite positsioone, leidis Eesti era- ja riskikapitali (EstVCA) juhatuse esimees ja BaltCapi asutaja partner Kristjan Kalda.

„Välisinvesteeringuid pole kerge Baltikumi saada ja seda mitte tulemuste ning tootluse tõttu, vaid geograafia tõttu, mis on jabur,“ nentis Kalda. BaltCapi partner tõi näiteks Rootsi ja Soome pensionifondid, mille reeglitesse on kirjutatud investeerimisturgudena Põhjala ja Lääne-Euroopa turud, aga Eestisse on neil sisuliselt keelatud raha paigutada.