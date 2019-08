Unustage T1, tõeline mure tõuseb bürookinnisvaraga

Jaekaubanduses äripindade ülepakkumise kõrval tasuks silm peal hoida ka bürookinnisvaral, kus ehituses on pretsedenditult enim ruutmeetreid. Foto: Liis Treimann

Kuigi kaubanduskeskuste olukord on seoses T1 täitmata üüripindadega taas huviorbiiti tõusnud, on suurem ohukoht bürookinnisvara, leiab Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik Igor Habal. Uuel aastal jõuab turule 100 000 ruutmeetrit uut büroopinda, mida on kaks korda rohkem kui aastas tavaliselt.

Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik Igor Habal leiab, et kaubanduskeskuste puhul on inimesed võtnud mustemad prillid, kui olukord väärib. „Kui vaadata kaubanduskeskuste majandusnäitajaid, siis pole seis sugugi halb. Kaubanduskeskuste müügitulu on kasvanud stabiilselt 2–3% aastas,“ kinnitas analüütik. Negatiivne hoiak tuleneb eelkõige T1 olukorrast, millest kirjutas ka Äripäev.