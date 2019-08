Bolsonaro keeldub G7 miljonitest

Amazonase vihmamets pärast põlenguid. Foto: CARL DE SOUZA, AFP/Scanpix

Brasiilia president Jair Bolsonaro keeldub G7 tööstusriikide pakutavast rahast selle tarvis, et võidelda Amazonase vihmametsade põlengutega ning tema kabinetiülem soovitab Euroopal parem tegeleda Euroopas metsade uuendamisega, kirjutab BBC.

Eile lõppenud G7 kohtumise lõpus teatas Prantsuse president Emmanuel Macron, et tööstusriigid jõudsid kokkuleppele panustada 20 miljonit eurot viimastel nädalatel laialt levinud põlengute piiramiseks. Macron ütles, et raha oleks kohe saadaval ning makstakse peamiselt lennukikulude hüvitamiseks, mis võitleksid tulega. Bolsonaro süüdistas seevastu Prantsusmaad selles, et nad suhtuvad Brasiiliasse kui oma kolooniasse.