Seeder: Isamaa toetab erakorralist pensionitõusu

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. Foto: Andras Kralla

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul tuleb lõpetada vastandamine teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise ja erakorralise pensionitõusu vahel, teatas erakond.

Isamaa kinnitas koalitsioonipartnerite kokkulepet, et teine pensionisammas muutub vabatahtlikuks ning samuti on kokku lepitud erakorralises pensionitõusus. Samas ei ole need kaks teemat üksteisest välistavad, rõhutas erakond.