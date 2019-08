Raadiohommikus: ootamatult lahkuva EASi juhi uus väljakutse

EAS hakkab peagi uut juhti otsima. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis selgitab ootamatult ametist lahkuv EASi juht Alo Ivask oma otsuse tagamaid ning räägib, mida ta edasi tegema hakkab.

Samuti tuleb juttu sellest, et väiketootjad tegid Äripäeva Joogitööstuste TOPis sel aastal puhta töö ning noppisid edetabeli kõrgeimad kohad. TOPi võitja Pühaste Pruulikoja üks asutaja ja juht Üllar Kaljurand selgitab, miks käsitööõllede buum veel sugugi läbi ei ole ning tootjatel 6-7kordset kasvu maksab oodata.

Räägime ka äriideedest, mis hakkavad lahendama raiskamise vähendamist ja ülejääkide probleemi. Sel teemal tulevad rääkima üleilmse konkursi ClimateLaunchpad Eesti eestvedaja Kadri Kaarna ja siinse konkursi võitnud idee Recyclist esindaja Mayri Tiido.

Swedbanki vanemanalüütik Liis Elmik aga aitab hinnata Eesti majanduse tervist ning palgaralli edasist tempot.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Tiiu Taal.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Räägime kosmoseturismist. Praegu jooksevad kosmosesse võidu kolm suuremat ettevõtet: Jeff Bezose Blue Origin, Richard Bransoni Virgin Galactic ning Elon Muski Space X. Sellest, mida täpsemalt Blue Origin, Virgin Galactic ning Space X pakuvad, missugust ettevalmistust eeldab astronaudiks saamine ja kui kaugele ulatub kosmoseturismi ajalugu, saab kuulata saatest. Külas on kosmoseentusiast Martin Vällik, saadet juhib Pille Ivask.

12.00–13.00 "Alustava ettevõtja A & O". Uue saatesarja esimeses osas tuleb juttu sellest, mida ettevõtlus endast kujutab – mida saab sellest õppida ja mida peab ettevõtja oskama. Sel teemal räägime ettevõtlusõppe "Edu ja tegu" sisujuht Marge Täks ja hiljuti palgatöö maha pannud ning ettevõtjana alustanud Sirle Truuts. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Terviseuudised". Pikem eluiga toob negatiivsena kaasa ka üha sagedasema haigestumise vähki. Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia- ja Hematoloogiakliiniku juhataja ja Vähiliidu nõukogu esimees onkoloog Vahur Valvere räägib sellest, miks vähki üha rohkem haigestutakse, millele tugineb vähiravi, miks ravimid nii kallid on ja millises suunas vähiravi areneb. Samuti on juttu probleemidest ravis. Saatejuht Violetta Riidas.

15.00–16.00 "Viimane mudel". Saates räägime targast tehasest: mis teeb tehasest nutika tehase, mis väljakutsed võivad esile kerkida ning kas see tähendab ka ohtu töökohtadele. Külas on Ericssoni Targa Tehase teema eestvedaja Tähve Lõpp ning Telia asjade interneti valdkonna juht Toomas Kärner. Saatejuht on Priit Pokk.

Kuulake Äripäeva Raadiot sagedusel 92,4Mhz või veebist striimina/järele siit.