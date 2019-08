Raadiohommikus: kas vaikiv ajastu on alanud?

Briti peaminister Boris Johnson palus sel nädalal kuningannal peatada Briti parlamendi tegevus alates septembri keskpaigast kuni oktoobri keskpaigani, et valitsus saaks keskenduda Brexitile. Foto: Martin Sylvest Ritzau, Reuters/Scanpix

Just seda küsime välispoliitikaeksperdilt ja riigikogu liikmelt Marko Mihkelsonilt seoses Briti valitsuse taotlusega peatada enne Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumist parlamendi töö.

Saame vastused küsimustele, kui tavapärane on seadusandliku võimu vaikivasse olekusse seadmine Ühendkuningriigis ning kuidas mõjutab see eelseisvat Brexitit. Saame teada, kui tõenäoline on valitseva peaminister Boris Johnsoni umbusaldamine ning milline hakkab välja nägema edasine Brexiti protsess.

Külas on ka Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina, kellega analüüsime Eesti ettevõtete olukorda ning vaatame üle eksperdi ahjusooja kommentaari SKP kohta.

Hommikuprogrammi veavad Tiiu Taal ja Indrek Mäe.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala kuumimad teemad võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Kristel Härma, Priit Pokk ja Viivika Rõuk.

12.00–13.00 "Kullafond". Miks osa põrkub nii äris kui ka näiteks spordis tagasi esimeste takistuste peale, aga teised lähevad läbi seinte ning teevad seda aastakümneid? Sellele küsimusele otsisid läinud aasta jaanuari saates vastust Eesti tuntumaid sportlasi, ettevõtja ja koolitaja Ott Kiivikas ning coach ja sportlane Raimo Ülavere. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Minu karjäär". Äripäeva raadios alustab uus põnev saatesari nimega „Minu karjäär”. Saates räägime eri valdkondade ettevõtetega nende igapäevaelust, sektori muredest, headest töötajatest ja sellest, kuidas oma kogemuse ja õpitu põhjal veelgi paremini tegutseda. Samuti teeme juttu sellest, kuidas ettevõttes edukalt karjääri teha ja kuidas töötajat selles toetatakse.

Esimeses saates on külas ettevõttest Reaalprojekt firma tegevjuht ja osanik Mikk Reier ning vee ja kanalisatsiooni valdkonna juht Kairi Juurik. Kuuleme, missuguseid tööviise ettevõttes rakendatakse, räägime struktuurimuudatustest ja arutleme selle üle, kui olulised on mitmekülgne töö ja ägedad kolleegid. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Saates tuleb juttu teguritest, mis mõjutavad ettevõtte käekäiku: ostuprotsessist, juhtimisest, müügist, robotiseerimisest ja tööjõust. Kaasaegse ettevõtte mõjutajatest räägib meile Hanza Mechanics Balti klastri tegevjuht Emöke Sogenbits. Saatejuht on Mart Opmann.

Kuulake Äripäeva Raadiot sagedusel 92,4Mhz või veebist striimina/järele siit.