Nordica uus juht Erki Urva: riigil oleks tobe kasvavast bisnisest väljuda

Nordic Aviation Grupi juht Erki Urva. Foto: Raul Mee

Esmaspäeval üllatuslikult Nordic Aviation Grupi juhi kohale asunud Erki Urva ütleb, et Eesti-sugusest väiksest riigist kasumlikult arvestatavat liinivõrku üleval hoida pole võimatu missioon, aga see on ülimalt keeruline.

Selle kohta, kas riik peab olema lennufirma omanik, ütles Urva tänases Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kui riik on selle firma juba asutanud, siis oleks riigil praegusel hetkel väga tobe väljuda kasvavast bisnisest.