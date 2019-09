Uurimine paljastab: Nissani teisedki juhid said liiga suurt tasu

Nissan avaldab esmaspäeval sisejuurdluse tulemused. Foto: Eugene Hoshiko

Nissani uurimine paljastab, et peale praegu kohtu uurimise all olev Nissani nõukogu eksjuhi Carlos Ghosni said ka teised ettevõtte tippu kuulunud inimesed ülemääraseid tasusid, kirjutab Financial Times.

Nissani tegevjuht Hiroto Saikawa lubas nn Ghosni ajastu boonussüsteemiga makstud üleliigse vara tagasi anda.