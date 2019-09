Õllenaut sai raha kokku

Õllenaut pruulikoja juhatuse liige Urmas Roots Sauel asuvas pruulikojas. Foto: LIIS TREIMANN

Kui käsitööõlletootja Õllenaut soovitud tähtajaks augusti lõpuks Fundwise'i platvormil oodatud summat kätte ei saanud, siis nüüd on miinimumsumma olemas.

Ühisrahastusportaali Fundwise leheküljelt on näha, et Õllenaut on kogunud 314 028 eurot. Õllenaudi siht oli koguda 310 000–750 000 eurot.