Eesti ei esita Kadri Simsonit ajutiseks volinikuks

Kadri Simsonil ajutiseks volinikuks Junckeri Komisjonis saada ei õnnestunud. Foto: LIIS TREIMANN

Suure vastuseisu tõttu Euroopa Parlamendis otsustas Eesti loobuda soovist panna paariks nädalaks ajutiseks volinikuks ametist lahkunud Andrus Ansipi asemel Kadri Simson.

Äripäev kirjutas täna hommikul, et parlamendi justiitskomisjoni hinnangul on võimatu teha Eesti ja Rumeenia ajutiste volinikukandidaatide suhtes huvide konflikti kontrolli ning eelarvekomisjon oli tugevalt volinike ametisse nimetamise vastu, sest see on liiga kallis. "Eestil ja Rumeenial tasub järele mõelda, kas kogu see tegevus on üldse mõttekas," kirjutas väljaanne Politico.