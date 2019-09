Raadiohommikus: pidu lipulaeval, arengud Venemaal, Eesti ja kliimamuutused

Tallink saab 30aastaseks. Foto: Andras Kralla

Eesti üks mõjukamaid ettevõtteid, Tallink saab 30. Äripäeva vahel ilmub erileht. Sellest, milline on olnud firma areng kauaaegse töötaja, kogenud meremehe silme läbi, räägib hommikuprogrammis Silja Europa kapten Rein Õnnis.

Viimased nädalad on toonud Venemaa taas rahvusvaheliste uudiste tulipunkti. Küsime ettevõtjalt ja vaatlejalt Raivo Varelt, mida indikeerivad sündmused sise- ja välispoliitikas ning kuidas mõjutavad need maailmamajandust ning väärtpaberiturgu.

Reedel on Tallinnas esinduslik konverents „Kliimaneutraalsus – häving või edu?“. Kuidas on Eesti valmis kliimamuutusteks, millised on uued tehnoloogiad energiamajanduses? Konverentsi teemasid tuleb tutvustama Marti Aavik Teaduste Akadeemiast.

Hommikuprogrammi juhivad Kaspar Allik ja Neeme Korv.

11.00–12.00 „Kasvukursil“.

Seekord on fookuses ettevõtte strateegia koostamine ja elluviimine. Mis on peamised põhjused, miks ebaõnnestutakse ning kuidas suurendada õnnestumise tõenäosust? Enda kogemusi jagavad Krimelte/Wolf Groupi juhatuse esimees Peeter Tohver, Grant Thorton Balticu juhtiv partner Mati Nõmmiste ja TargetOne'i tegevjuht Margus Žuravljov. Vestlust juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 „Autosõbrad eetris“.

Seekord on lisaks autosõpradest saatejuhtidele HindrekMännikule ja Tõnu Trammile stuudios Ultima Kindlustusmaakler OÜ juht Janek Ploom. Saates võetakse pulkadeks lahti sõidukindlustustega kaasnevad nüansid. Arutatakse, kuidas suhtuvad kindlustusseltsid õnnetustesse elektritõukeratastega, kas noore inimese auto vanemate nimele kirjutamine soodsama kindlusmakse nimel on mõistlik tegevus ja paljudel muudel teemadel. Janek Ploom selgitab, kuidas suhtuvad kindlustusfirmad olukorda, kui sõiduki mootor ütleb üles kütuses oleva biolisandi tõttu. Kes on süüdi ja kes korvab kahju? Saadet toetab Vianor Autokeskus.

13.00–14.00 „Energiatund“.

Saates tuleb juttu sellest, mis paneb inimesi alternatiivseid kütuseid valima ja näiteks hübriidautot hankima ehk kas piisab rahalisest kokkuhoiust või on otsuste juures määrav ka keskkonnahoiu aspekt.

Sel teemal kõnelevad saates era- ja äriklientide hoiakuid uuriva Kantar Emori strateegiakonsultant Kristiina Kruuse ja enim gaasiküttel autosid müüva Auto100 müügijuht Gert Rohtla. Juttu tuleb müütidest ja hirmudest, aga ka sõidukite hindadest ja mudelivalikust, mida praegu peetakse kitsaks.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 „Äripäeva TOP“.

Seekordne saade vaatleb personalivahenduse valdkonda. Saates on külas valdkonna käibeliidri Hansavesti juht Jüri Kulbin ja KPMG personalijuht Karin Ploom.

Juttu tuleb töötajate leidmise väljakutsetest, palkadest, selle valdkonna trendidest ning kiire kasvu võimalustest.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuulake Äripäeva Raadiot sagedusel 92,4Mhz või veebist striimina/järele siit.