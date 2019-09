Väiksemgi eksimus hankepassiga on heitnud ettevõtjaid kõrvale

Kaks aastat tagasi tekkinud hankepassi esitamise nõue riigihangetel on pakkujad väiksemagi eksimuste pärast hangetelt välja löönud.

Vandeadvokaat Kristina Laarmaa sõnul on hankepass tekitanud palju vaidlusi, kus õigus on jäänud enamasti hankijale. Foto: Andres Haabu

2017. aasta parimaks seaduseks valitud riigihangete seadus on tekitanud hulgaliselt vaidlusi ning kokku on kogutud arvamusi seaduses muudatuste tegemiseks. Kaks aastat tagasi jõustunud seadus tõi riigihangetesse hankepassi, mis on toonud hulgaliselt vaidlusi, märkis advokaadibüroo KPMG Law partner ja riigihangete ekspert Kristina Laarmaa kaubandus-tööstuskoja ja advokaadibüroo KPMG Law riigihangete seaduse seminaril.