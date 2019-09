Raadiohommikus: kuidas ehitada neljarajalisi maanteid?

Ettevõtja Kaido Padar kommenteerib raadiosaates riigi suuri taristuprojekte. Foto: LIIS TREIMANN

Esmaspäeval ilmub Äripäevas ülevaade suurest arvamusliidrite küsitlusest teemal, kuidas peaks riik ellu viima suuri taristuprojekte. Sama teemat kommenteerib hommikuprogrammis kogenud ettevõtja Kaido Padar.

Räägime ka Rimi Eesti juhi Vaido Padumäega jaekaubanduse tulevikust ja poekettide uutest suundadest.

Samuti arutleme börsitoimetaja Kaspar Allikuga, kuidas investeerides närve säästa ja milliseid soovitusi annavad kogenud psühholoogid.

Hommikuprogrammi veavad Rivo Sarapik ja Birjo Must.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 „Argumenteeritud juhtimine“

Sügishooaja esimese saate külaliseks on kolmandat õppeaastat alustanud Järveküla kooli direktor Mare Räis, kes räägib oma kogemusest uue organisatsiooni ülesehitamisel. Järveküla kool on hea näide sellest, kuidas ehitada nullist üles arutlev ja argumenteeritud otsustega organisatsioon. Mida see praktikas tähendab ja milline see protsess on olnud? Kuidas töötajad sellega kaasa lähevad ja milline on nende roll?

11.00–12.00 „Kuum tool“

Ühisrahastusplatvormide teema on hetkel kuum – nii nende loojad kui ka investorid on aetud tagajalgadele. Kas platvormid on ikka usaldusväärsed? Kui palju tasub sinna investeerida? Millised on arukad investeerimisotsused? Millal on õige aeg investeeringust väljuda? Mis seisus on kinnisvarainvesteeringud?

Neile ja paljudele muudele küsimustele otsib vastuseid ajakirjanik Indrek Mäe koos kinnisvaraanalüütiku ja investori Tõnu Toomparkiga.

12.00–13.00 „Juhi jutud“

Saates on külas poolesaja ettevõtte asutamise, sealhulgas Delfi ja Uus Maa loomise juures olnud Ville Jehe, kes hetkel keskendub restoranivaldkonnale.

Sel korral kõneleme juhist kui inimesest ehk kui iseend ei tunne, siis ei tunne ka teisi ning seetõttu pole võimalik ka teisi juhtida. Saates tuleb juttu sellest, mida peab juht tegema nn uuele tasemele jõudmiseks, mis on teadlikkus ja kuidas see juhti aitab, miks on tippjuhil vaja aega, kui ta ei juhi ega tee midagi ja kuidas liiklusraev võib olla hea koht enda tundma õppimiseks.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 „Maksu- ja tolliamet annab nõu“

Saates kõneleme sellest, milliseid muutusi on toonud kaasa jagamis- ja platvormimajandus maksustamise poole pealt. Sealjuures räägime sellest, kas kõiki jagamismajanduse ettevõtteid saab mõõta ühe mõõdupuuga, milliseid muutusi võib oodata Euroopa Liidu suunalt ning mida peaks meeles pidama inimene, kes kasutab neid platvorme oma töö müügiks.

Külas on maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi. Saadet juhib Priit Pokk.

15.00–16.00 „Lavajutud“

Esimesena pakume teile kuulamiseks kogemuslugu LNG-veokite kasutamisest. Alexela oli esimeste LNG-veokite ostja ning alates veebruarist veavad nad kõikidesse oma tanklatesse üle Eesti kütust ise. Investeering loodetakse tagasi teenida paari aastaga. Sel teemal räägib Alexela juhatuse liige Alan Vaht.

Teises saatepooles tuleb juttu vesinikkütuseelemendi väljaarendamisest piiriülese koostöö toel. UP400 on maailma esimene kaasaskantav vesinikkütuseelemendil põhinev arukas generaator, mida saab ühendada päikesepaneelide ja tuuleturbiinidega, et toota elektrit jahile või haagissuvilale. Sõna saab Powerup Fuel Cells OÜ juhatuse liige Ivar Kruusenberg. Saade on salvestatud kütuseturu aastakonverentsil.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või veebist otse.