Standardi uus juht: "Me ei jää hätta ei Dubais ega Nairobis"

Standardi uus juht Priit Tamm. Foto: Andras Kralla

"Mis on kõige olulisem, on ikkagi see, et sul on piisav network. Kui isegi klient ütleb, kas te suudate näiteks Brasiilias teostada üht projekti, siis ütleme, et jah, andke meile kaks nädalat," rääkis Enn Veskimäelt värskelt juhirolli üle võtnud mööblitootja Standard uus juht Priit Tamm ettevõtte kasvuloost. "Me oleme suutnud üles ehitada mõistliku jaotusvõrgu, et me ei jää hätta ei Dubais ega Nairobis."

Nii on suutnud 75 aastat tegutsenud Standard alates 2010. aastast kasvatada müügitulu neljakordseks – 7,4 miljonilt eurolt 30,5 miljonile eurole. Kasuminumber on sõltunud aastast, varieerudes viimastel aastatel poolest miljonist 2 miljonini. Pärast eelmist majanduskriisi mõistsid nad, et ainuüksi Soome jääb neile oma turuniši jaoks liiga väikseks, ning nüüdseks tegutsetakse rohkem kui 20 riigis.