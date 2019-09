Haukuvad kolleegid kontoris

Ettevõtteid, kus hommikuti astuvad uksest sisse lisaks spetsialistidele ka nende neljajalgsed sõbrad, on üha rohkem. Kas aeg-ajalt haugatuse lagedale toov ja mööda tuba ringi sehkendav koer hoiab tööstressi eemal ja loob mõnusa miljöö või segab keskendumist? Septembrikuu Sisustaja arutleb, kas koera koht on ikka kontoris.

Foto: Foto: Laura Oks

Elisa Eesti kontoris on koerad väga oodatud ja teretulnud kaaslased ja stabiilselt sehkendab Elisa tööka kollektiivi vahel ringi umbes kümmekond koera. „Minul endal käib kaasas Jack Russeli terjer Toto, keda võib aeg-ajalt näha Elisa Instagramis. Ja et Elisal on ka lemmikloomateenus, on ta olnud ka seal reklaamnäoks,“ räägib Elisa Eesti sotsiaalmeediajuht Saskia Kivi.