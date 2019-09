Raadiohommmikus: investori kogemus õppelaenuga rikkaks saamisest

Rahatähed. Foto: photo2000, Scanpix

Eile ilmus Äripäevas lugu, mis käsitles õppelaenu abil investeerimise pahupoolt, aga ka võimalusi. Sellest ajendatuna tuleb stuudiosse tänaseks finantsvaba kinnisvarainvestor Peeter Pärtel, kes pani oma jõukusele aluse just õppelaenu abil.

Kuidas ja mis ajaga ta oma kinnisvaraimpeeriumi üles ehitas ning kas see oleks võimalik ka täna, sellest hommikuprogrammis räägimegi. Veel uurime Pärtelilt, ega õppelaen pole tänases kontekstis liiga kallis ning mida arvata haridus- ja teadusministeeriumis väljatöötamisel olevatest õppelaenu soodustustest.

Veel tuleb juttu sellest, kuhu võiksid lähitulevikus Tallinnas välja areneda trammiliinid. Sellest, mida näitab senine tasuvusuuring, millistes valdades on peagi lootust trammi sõitmas näha ning mis sellest paremaks muutuks, räägime Harjumaa Omavalitsuste Liidu väliskoostöö nõuniku Kaarel Kosega.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja Priit Pokk.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 „Äripäev eetris“. Nädala kuumimad teemad võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Allan Rajavee, Jaanus Vogelberg ja Kristjan Pruul.

12.00–13.00 „Eetris on tervisekassa“. Saates räägivad perearst dr Vanda Kristjan ja haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann jämesoolevähist, mille levimus Eestis paraku kasvab. Et haigus kulgeb pikki aastaid sümptomiteta, on parim võimalus selle ennetamiseks sõeluuringud. Saame saates teada, mis on jämesoolevähi riskitegurid ja sümptomid ning mida kujutab endast sõeluuring.

Saatejuht on virtuaalkliiniku ärijuht Tuuli Seinberg.

13.00–14.00 „Uus Maa kinnisvarasaade“. Seekord tuleb juttu eramutest. Viskame pilgu majade turule, uurime, kes ostavad ja kuhu. Kindlasti räägime hindadest, millise raha eest saab tänapäeval endale eramaja osta. Toome välja inimeste soovid, mida maja ostest kindlasti vajatakse ja mida mitte.

Stuudios on Uus Maa kinnisvarabüroo Harjumaa maakler Piret Pall ning Pirita ja Viimsi piirkonna maakler Marek Kirjanen.

Saadet juhib Kristi Kool.

15.00–16.00 „Sisuturundussaade“. Kui teie firma sihtturg asub Skandinaavias, kuid te ei tunne sealse ärimaastiku teenuseid piisavalt, kuulake „Sisuturundussaadet“. Stuudios on rohkem kui 20 riigis ettevõtjaid nõustava Svea Finance'i tegevjuht ja juhatuse liige Eric Puulmann.

