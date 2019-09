Heinar Põldma ehitab äri jaoks Laagrisse uue hoone

Riidebrändide maaletooja ja Denim Dreami kauplusteketi omanik Heinar Põldma laseb ehitada Laagrisse uue kontori ja outleti.

Põldma Kaubanduse juht Heinar Põldma Foto: Veiko Tõkman

Ehituse esimene etapp algab 2020. kevadel. „Selleks on meil olemas 2,5 miljonit eurot," ütles Heinar Põldma. "Me ei taha laenu võtta. Kui selgub, et majanduses midagi hullu ei juhtu ja ettevõttel läheb endiselt hästi, siis saame järgmisel aastal eraldada järgmise summa juba erinevateks sisetöödeks."