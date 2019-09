Mida reisijal ja importijal tasub teada leppeta Brexitist?

Brexiti hääletus Inglismaal. Häältelugemine Londonis. Foto: Andres Haabu

Brittide Euroopa Liidust lahkumine on kulunud ja habemega nali, mis ei näi enam kõigutavat neidki, keda see otseselt puudutab. Mõned asjad tasub enne 31. oktoobrit siiski üle korrata.

Võib jääda mulje, et ettevõtted, mis impordiga tegelevad, tellivad kaupa ühtmoodi Suurbritanniast, Venemaalt ja Hiinast ehk siis teavad juba, milline üks tollideklaratsioon välja näeb. Maksu- ja tolliameti tehtud infosüsteemide võrdlusest selgub, et Eestis on küllaldaselt ettevõtteid, kel ärisuhted Suubritanniaga, kuid kes pole end kunagi tollisüsteemidesse registreerinud. Neid on ühtekokku 3000.