Suur maaomanik: maa müügile peaks rohkem piiranguid seadma

Selle asemel, et riik eramaid kokku ostma hakkab, võiks hoopiski mõelda, kuidas vähendada inimeste huvi maa müümise vastu, leiab ettevõtja Aivar Berzin.

Ettevõtja Aivar Berzin. Foto: Elmo Riig / Sakala / Scanpix

Eesti üheks suuremaks maaomanikuks nimetatud Vestman Energia juht Aivar Berzin peab minister Järviku ideed panna riik eramaid kokku ostma põhimõtteliselt õigeks, kuid kahtleb meetodis. „Riigi julgeoleku ja maaelu arengu seisukohalt on riigil parem, kui on palju maaomanikke. Tegelikult on omad miinused olemas, kui liiga palju maad kuulub suuromanikele,“ ütles Berzin. Tema sõnul aitab maaomanike paljusus kaasa ka sellele, et maapiirkondades elu areneks.