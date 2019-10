Spordisündmusi krabava Katari majandus ägiseb

Doha kergejõustiku maailmameistrivõistlused on hakanud silma sellega, et publikuhuvi on kesine. Reedel toimunud meeste kõrgushüppe finaaliks oli aga kohale tulnud palju kohalikke, sest Katari mees Mutaz Essa Barshim võitis kuldmedali. Foto: AP/Scanpix