Euroopa Komisjon andis Poola kohtusse

Euroopa Komisjon läks kohtunike kaitseks Poola vastu kohtusse Foto: AFP/Scanpix

Euroopa Komisjon otsustas Poola kohtunike nimel Euroopa Liidu Kohtusse minna, komisjon taotleb kiirmenetlust.

Poola valitsuse katsed kohtuvõimu iseseisvust piirata on Euroopa Komisjonile meelehärmi valmistanud korduvalt. Varasemalt on liikmesriik näiteks üritanud muuta ülemkohtu kohtunike välja vahetamise viisi. Nüüd on probleem kohtunike suhtes kohaldatava distsiplinaarkorraga, teatas Euroopa Komisjon.