Eesti IT-ettevõtted soovivad ühineda

Ivo Suursoo Foto: Meeli Küttim

IT-ettevõtted MAX 123 ja Võrguvara sõlmisid ühinemislepingi ning ettevõtete teatel peaks sellega sündima suurim eestimaine IT-infraettevõte.

Konkurentsiametile esitatud teates seisab, et ettevõtted tahavad täiendada oma seniseid valdkondi ning muuta ettevõtte juhtimise efektiivsemaks, et pakkuda klientidele tulevikus paremat teenust. Ettevõtted teatasid ühinemiskõneluste alustamisest juulis. Siis anti teada, et pärast ühinemist saaks uuest ettevõttest Eesti suurim äriklientidele suunatud IT-taristu lahendusi pakkuv firma, mis põhineb kodumaisel kapitalil.