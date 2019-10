Populistid säilitasid Poolas ainuvõimu, ent tahavad enamat

Poola võimupartei Õiguse ja Õigluse erakonna juht Jaroslaw Kaczynski (paremal) ja Poola peaminister Mateusz Morawiecki eilsel valimisõhtul. Foto: AFP/Scanpix

Poolas seni võimul olnud rahvuskonservatiivne Õiguse ja Õigluse erakond võttis nädalavahetusel toimunud valimistel kindla võidu. See võimaldab erakonnal edasi minna mitme vastuolulise seadusemuudatusega.

Tulemuste järgi peaks Õiguse ja Õigluse partei saama Poola uues parlamendikoosseisus 460 kohast suisa 239. Seda on küll ühe võrra vähem kui 2015. aastal, ent tulemus tähendab, et partei on ka seekord kindlustanud absoluutse enamuse. Võiduerakonna peakontoris aga eufooriat ei paistnud, vahendab väljaanne Politico.