Raadiohommikus LHV kasvav kasum ja pensionireformi analüüs

LHV panga juhatuse esimees Erki Kilu. Foto: Liis Treimann

LHV Grupp teatas teisipäeval, et teenis kolmandas kvartalis 8 miljonit eurot puhaskasumit, mis on aasta võrdluses ligi kolmandiku võrra kõrgem. LHV tulemusi kommenteerib kolmapäevases hommikuprogrammis LHV panga juhatuse esimees Erki Kilu.

Esmaspäeval tutvustas Eesti Pank lühikokkuvõtet sellest, kuidas pensionireformi muudatused mõjutavad nii inimesi kui ka majandust laiemalt. Eesti Pank tõi välja, et pensionireform toob majandusse lühikese spurdi, kuid pikemas perspektiivis suurendaks heitlikkust. Pensionireformi kriitikale vastab Isamaa poliitik Priit Sibul.

Teisipäeval selgus, et Tallinna keskturu arhitektuurikonkursi võitis KOKO Arhitektid. Miks just nende töö võitis, räägib Astri Kinnisvara OÜ juhatuse liige Tarmo Kleimann.

Kolmapäeval toimub kinos Kosmos konverents „30 aastat vaba ajakirjandust Eestis“. Sealjuures tuleb konverentsil juttu sellest, miks rääkida ainult minevikust, kui saab ka rääkida tulevikust. Milline tulevik on, räägib Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Priit Pokk.

11.00–12.00 "Triniti eetris"

Eelmise aasta algusest on Eestis kohtutäituritel õigus tuvastada juriidilist fakti, mille eesmärk on fikseerida konkreetne olukord, et vältida hilisemaid vaidlusi nii ettevõtete kui ka eraisikute vahel. Kuidas see uuendus on tööle läinud, mida tasub juriidilise fakti tuvastamisel jälgida ning millised on olnud praktilised näited nii Eestis kui ka teistes riikides, sellest rääkisid tänavu maikuus saates „Triniti eetris“ kohtutäitur Risto Sepp ja Triniti vandeadvokaat Ain Kalme.

Saatejuht oli Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Delovõje Ljudi"

Saates on külas kodanikuaktivist, Teeme Ära programmi üks asutajatest ja maailmakoristuse programmi koordineerija Tatjana Lavrova.

Saatejuht on Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova.

13.00–14.00 "Tallink 30"

Kui varem olid Tallinki laevadel valdavalt soomlased, siis nüüd on reisijaid 200 riigist. Mis väljakutseid rahvuste rohkus ettevõttele toob? Kuivõrd erinevad on Tallinki turundustegevused Eestis, Soomes ja Hiinas? Millistele väärtustele rõhuda Tallinki telereklaamis Aasias? Kas laevafirma tugevad brändid Tallink ja Silja on kaks eraldi maailma või nüüdseks sarnase ärikultuuriga ettevõtted?

Stuudios on Tallink Silja OÜ tegevjuht Margus Schults.

Saadet juhib Andres Panksepp.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP"

Äripäeva edetabelite abiga olulistesse valdkondadesse sisse vaatav saade keskendub sel korral e-kaubandusele. Saates jagavad oma kogemust Eesti tippveebipoodide pidajad.

Saates on külal Joost-Level OÜ ehk kaubamärgi Loverte turundusjuht Angred Lepasson, Studio Moderna juht Kristel Mets ja KPMG ekspert Tarmo Toiger.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

