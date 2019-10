Raadiohommikus kinnisvarasügise tõehetk ja valmisolek järgmiseks kriisiks

Metro Capitali juht Ain Kivisaar leiab, et siinne kinnisvaraturg võtab sügisel tumedamad toonid. Foto: Andras Kralla

Neljapäevane hommikuprogramm heidab muude teemade seas pilgu kinnisvaraturule. Metro Capitali juhi Ain Kivisaarega räägime sellest, kuidas kinnisvaras terad sõkaldest eralduma hakkavad ja mida see tähendab.

Samuti tuleb juttu sellest, kui hästi on ettevõtjad valmis järgmisteks keerulisteks aegadeks, mis vääramatult meie poole liiguvad. Psühholoog ja ettevõtja Alar Tamming räägib intervjuus, kui suure tõenäosusega tabavad raskused meid järgmisel aastal.

Samuti teeme juttu sellest, mis paneb ettevõtted vastutama. Sel teemal kõneleb Sustinere OÜ partner Maris Ojamuru.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži juht Garri Raagmaa aga selgitab, milliseid õppetunde andis ääremaastumine ning miks otsustajad ei ole võtnud neid õpetusi tõsiselt.

Eduka keemiatööstuse Chemi-Pharmi omanik ja juht Ruth Oltjer aga jagab häid soovitusi, kuidas tööstusettevõttel tasub koostööd teha ülikoolidega, ning räägib ka Chemi-Pharmi ambitsioonikast kasvuplaanist.

Raadiohommikut veavad Ken Rohelaan ja Rivo Sarapik.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud"

Seekordses saates on teemaks pingeline olukord Põhja-Süürias. Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on otsustanud piirkonda luua n-ö puhvertsooni ja asustada sinna praegu Türgis olevad Süüria sõjapõgenikud. See on aga närviliseks teinud piirkonnas elavad kurdid, kes on liitlase leidnud Süüria presidendi Bashshār al-Assadi kujul.

Seda, kas ja kuidas mõjutab olukord Eestit ning milline võiks olla meie välispoliitiline joon, arutavad saates välisminister Urmas Reinsalu, majandusekspert Raivo Vare ning rahvusvahelise õiguse ekspert Lauri Mälksoo.

Saadet juhib Jaanus Vogelberg.

12.00–13.00 "Alustava ettevõtja A&O"

Seekord räägime ekspordist: kuidas astuda esimene samm, kui palju peaks arvestama ajakuluga, kuidas valida riike, kuhu oma kaupu müüa ja palju muudki. Külas on müügiagentuuri Klienditugi müügi- ja ekspordispetsialist Rene Sildvee ning turundus ja tootearendusteenust pakkuva ettevõtte MarketMe asutaja ja partner Liina Kähri.

Saatejuht on Priit Pokk.

13.00–14.00 "Eetris on ehitusuudised"

Saates on digiehituse spetsialistid Miina Karafin ja Risto Vahenurm.

Räägime, miks on BIM ehk digiehitus kasulik ehitise tellijale ja kuidas selle rakendamisega Eestis läheb.

Jutuks tuleb ka Tallinna sadama D-terminali ehitusest.

Saadet veab Lauri Leet.

14.00–15.00 "Teabevara tund"

Juhi üks rollidest on oma inimestega suhelda, peegeldada ja väärtustada tehtud tööd ning anda edasiviivat tagasisidet muudatuste elluviimiseks.

Tagasisidet pole alati lihtne anda, mida sel puhul silmas pidada ja kuidas seda oleks kõige parem teha, räägib „Teabevara tunni“ saates meeskonna coach, meeskonna arendaja ja koolitaja Jaanika Rannula Upwise Coaching OÜst.

Saatejuhid on personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutmann Talentorist ja Äripäeva teabevara toimetaja Piret Frey.

