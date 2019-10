Regional Jet hakkab endale piloote välja koolitama

Regional Jeti kõneisik Toomas Uibo kinnitas, et Regional Jet on ja jääb Eesti lennufirmaks ja soovib saada osa üha kasvavatest lennumahtudest Foto: Andres Haabu

Kuna lendurite puudus on globaalne probleem, kuid lennundussektor kasvab hüppeliselt otsustas Eesti lennufirma Regional Jet asutada oma lennukooli ja pakkuda piloodiõpet kõigile huvilistele.

”Kui me vaatame maailma lennunduse tulevikuprognoose, siis on selge, et tegemist on hüppeliselt kasvava tööstusharuga, mis vajab pidevalt haritud spetsialistide järelkasvu,” ütles Regional Jeti pressiesindaja Toomas Uibo.Täpsamalt hakkab Regional Jet pakkuma 18 kuu pikkust liinpiloodi õppeprogrammi, mille läbimisel garanteerib ettevõte töökoha Tallinna baasis.