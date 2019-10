Samsung hoiatab: viimastelt telefonimudelitelt tuleks kaitsekile eemaldada

Uute Samsungi telefoni mudelite viga seisneb ekraanil asuva sõrmejälje lugejas. Foto: REUTERS/Henry Nicholls

Samsungi viimastel mudelitel on kõrgtehnoloogiline sõrmejäljelugeja, kuid sel on suur puudus. Sõrmejälje võib telefon tuvastada ka kaitsekilele plekina jäänud sõrmejälgede kaudu. Samsung hoiatab just uusimate Galaxy S10 ja Galaxy Note 10 omanikke, vahendab väljaanne CNN.

Esialgu tuleks eemaldada ekraanilt ja telefoni korpuselt kaitsekiled, sest puudus seisneb just seal ja seda seniks, kuni Samsung laseb välja tarkvaravärskenduse.