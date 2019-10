Eesti meediaäri protestib Google'i ja Facebooki lobi vastu

Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu on üks digimaksu kehtestamise eestkõnelejaid. Foto: Andras Kralla

Meediaettevõtete liit soovib, et digimaks kehtestatakse esimesel võimalusel: juba 2021. aastal. Eskpress Grupi tegevjuht ja juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu peab seda täiesti mõeldavaks, Äripäeva peadirektor Igor Rõtov arvab, et aasta 2021 on ülioptimistlik.

Digimaksu kehtestamise vajalikkuses ei kahtle aga kumbki. Eelkõige on see vajalik ebavõrdse olukorra lahendamiseks, sest praegu maksavad meie kohalikud meediaettevõtted suurte internetihiidudega (nagu näiteks Google, Facebook, Amazon vms) võrreldes 4,5 korda rohkem makse.