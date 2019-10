Raadiohommikus: miks arendused takerduvad, poliitikud suurlahingu eel, investor Toomase saladus

Teisipäevases hommikuprogrammis on külas politoloog Tõnis Saarts, kellega räägime, millise poliitilise kapitaliga läheb valitsuskoalitsioon vastu oma esimesele eelarvevõitlusele riigikogus. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio hommikuprogrammi tuleb külla politoloog Tõnis Saarts, kellega räägime, millise poliitilise kapitaliga läheb valitsuskoalitsioon vastu oma esimesele eelarvevõitlusele riigikogus.

Millise lahenduse võivad saada vaidlused peaprokuröri ja teiste ametikohtade üle? Võtame vaatluse alla ka opositsiooni – miks sotsid on pildilt kadunud, mis toimub Reformierakonnas?

OÜ Lõuna-Eesti Talumuna juhi Tõnu Vetiku käest uurime, millise õppetunni andis ettevõtjale Väimela suurkanala takerdunud arendus; kuidas Eestis üldse suuri taristuprojekte teha, kui kogukond töötab vastu ja vald laiutab käsi?

Stuudiosse tulevad ka Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikud Liina Laks ja Indrek Mäe, kellelt küsime, mis on investor Toomase pikaajalise eduka investeerimise saladus? Nimelt püstitas Toomase portfell eelmisel nädalal rekordi. Samuti tuleb jutuks, millal plaanitakse jõuda 12% aastatootluseni ja millist strateegiat Toomas lähiajaks kavandab.

Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv tutvustab majutusettevõtete ja kullerteenuseid pakkuvate ettevõtete vastvalminud raporteid.

Hommikuprogrammi saatejuht on Neeme Korv, uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates on külas investor ning koolitaja Märten Kress ning RahaFoorumi nägu ja investor Taavi Pertman, kellega räägime läbi sammud säästmisest kuni esimeste investeeringuteni. Saadet juhivad Kaspar Allik ja Liina Laks.

12.00–13.00 "Minu karjäär". Sel korral on külas Helmese organisatsiooni arengujuht Meelis Lang ja tiimijuht-partner Aino-Silvia Tali.

Helmes on pika staažiga tarkvaraarendusettevõte. Teeme Meelise ja Aino-Silviaga juttu sellest, mille poolest erineb Helmes idufirmadest ja kuidas on tiimijuht justkui väikeettevõtte juht. Rääkisime sellest, kuidas ettevõttel läheb, milline on näiteks tiimijuhi igapäevatöö ja milline taust ja kogemus on oluline ettevõttesse tööle tulles. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised". Saade aitab vastata küsimusele, mida küll sellel aastal ettevõtte jõulukingiks valida. Saatesse on palutud Balbiino brändijuht Triin Laub ja Roi tootekategooria juht Kairi Välling. Arutame ettevõtte jõulukinkide üle, vaatame läbi terve posu Balbiino eri aastate jõulukinke ja saate lõpus anname jõulukingi vihjeid neile, kel veel tellimata. Saatejuht on Uku Nurk.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Sel korral kuulete kahte pikemat usutlust. Esimene käib ühte jalga sel nädalal ilmuva novembrikuise Imelise Teaduse ajakirjaga, täpsemalt selle kaanelooga. Ajakirja kaanel ja tervelt kümnel leheküljel selle sees on sellel sügisel iseäranis kuumaks paisunud kliimateema. Stuudios on külas ilmauurija ja atmosfääriteadlane Jüri Kamenik, kellelt küsime, mida ta teadlasena arvab kliima soojenemisega kaasnevast arvamuste paljususest ja Greta Thunbergist, samuti räägime lokaalsetest asjadest – näiteks sellest, milliseks võib kujuneda tuleviku Eesti ilm; samuti teeme juttu äärmuslikest ilmanähtustest Eestis, mis on Jüri sel sügisel kaitstava doktoritöö teema.

Teine intervjuu on isejuhtivuse teemal. Külas on energeetikadoktor ja insener Heigo Mõlder Tallinna Tehnikaülikoolist, kes on üks isejuhtiva laeva Noby arendajaid. See alus (praegu eksisteerib prototüübina) on juba teinud edukaid katsesõite mandri ja Keri saare vahel ning sellest võiks tulevikus saada lahendus just väikesaartele kauba toimetamisel. Soomes elab püsivalt või hooajaliselt pisisaartel üle pooleteise miljoni inimese, nii et turgu sellistel alustel oleks; Läänemere piirkond tundub olevat isejuhtivate laevade arendamisel maailmas juhtiv kant. Räägime ka muudest isejuhtivuse vormidest.

