Helme: USA ootab Eestilt karistusi rahapesijatele

Rahandusminister Martin Helme sõnul ootab USA Eestilt, et rahapesuga tegelenud isikuid reaalselt karistataks. „See loogika, et ärme minevikku vaata, vaatame ainult tulevikku, ameeriklasi ei rahulda. Ja mind ka mitte,“ ütles ta.

Rahandusminister Martin Helme jagas täna ajakirjanikele selgitusi, mida ta täpselt eelmisel nädalal USAs tegi. Foto: Liis Treimann

Helme sõnul on USA sõnum Eestile selgelt see, et inimesi, kes on minevikus rahapesuga tegelenud, tuleb karistada. Ta rääkis, et eelmisel nädalal ütles talle USA rahandusministeeriumi aseminister Marshall Billingslea, et ta ei oska öelda, kui palju inimesi peab Eesti rahapesu eest karistama, kuid kindel on see, et see number ei saa olla null. Seni on Eestis võetud kahelt pangalt litsents ning üleüldine rahapesu tõkestamise süsteem on Helme sõnul Eestis tugevdatud. Kuid vaja on veelgi rohkemat.