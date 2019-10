Inglismaa e-poed võivad ostjatest ilma jääda

Kokkuleppeta Brexiti mõjul võib tõusvate tollimaksude, bürokraatia ning pikemate tarneaegade tõttu loobuda Inglismaa e-poodidest kaupade tellimisest kuni 70 protsenti Euroopa e-ostlejatest, näitas kullerfirma DPD tellitud uuring.

Inglismaa e-poest paki tellimine võib minna kallimaks ja aeglasemaks. Foto: DPD

Eesti e-ostlejatest, kes on Inglismaalt kaupu tellinud, vastas 63 protsenti, et loobuvad saareriigi e-poodide teenustest, kui kokkuleppeta Brexiti korral peaksid tellimustele lisanduma täiendavad maksud ja tasud.

„Arvestades seda, et Inglismaa on Eesti inimestele populaarsuselt teisel kohal olev riik, kust kaupu tellitakse, siis oleks kokkuleppeta Brexiti mõju e-kaubandusele igal juhul märkimisväärne,“ kommenteeris DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss. „DPD eelmise aasta uuringu järgi tehakse 61 protsenti Eesti inimeste e-ostudest Hiinast ning teisel kohal ongi Inglismaa 37 protsendiga.“

Uuring näitas ka seda, et 69 protsenti Inglismaa enda e-ostlejatest lõpetaks kokkuleppeta Brexiti puhul üldse välismaalt ostude tegemise.

Kokkuleppeta Brexiti tagajärjel võivad e-kanalite kaudu ostetud kaupadele Euroopa ja Inglismaa vahel hakata kehtima täiendavad tollitasud, maksud ja vahendustasud. Kauba saajatel tuleb lisatasud maksta siis, kui kaup on jõudnud juba sihtriiki, kuid enne lõplikku kohale toimetamist. Kuna see toob kaasa lisasammud, siis võib see tähendada ka pikemaid tarneaegu.