SEB Eesti juht soovitab majanduse jahtumiseks valmistuda

Üldiselt jääb Skandinaavia majanduskasv järgmisel kahel aastal 1,5–2% piirimaile, mis pole küll katastroof, kuid jahenemise tingimustes peavad Eesti ettevõtted oma kasvuprognoosid üle vaatama ja selleks valmistuma, leidis SEB Eesti juht Allan Parik. Foto: Madis Veltman / Ekspress Meedia / Scanpix

Kolmest majanduskasvu vedanud komponendist on löögi all kaks – ehitussektor ja eksport. Saab ainult loota, et kolmas kasvukomponent ehk eratarbimine veab majandust edasi, ütles SEB Eesti juhatuse esimees Allan Parik.

Tema sõnul on Eesti turul mitu muret tekitavat märki, näiteks on vähenenud ettevõtete ja eriti tööstuse kindlus ja valmidus investeeringutek.