SEB korjab suurhoiustelt hoiutasu

SEB hoone Tallinna kesklinnas Foto: Raul Mee

SEB pank on asunud võtma äriklientidelt tasu raha arvel hoidmise eest, kirjutab ERR. Pärnumaa ettevõtjatele rakendub see novembrist, Pärnu linnale kehtib tasu juba augustist.

Äripäev kirjutas augustis, et SEB ei ole küll rakendanud oma klientidele negatiivset hoiuseintressi, samas on neil alates 2016. aastast hinnakirjajärgne võimalus võtta äriklientidelt valuutahoidmistasu. "Üldreeglina on pangal õigus otsustada selle tasu võtmine juhul, kui kliendil on arvelduskontol pikemat aega raha, mida klient ei vaja igapäevaseks majandustegevuseks ja mis ületab 1 miljoni euro piiri," ütles Leppänen Äripäevale augustis.