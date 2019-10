Viljandi firma töötaja sattus sajandi mässu keskele

Tšiili mässuline 24. oktoobril. Rahvas nõuab paremat haridust, tarvishoiusüsteemi, pensionisüsteemi, transpordisüsteemi. Foto: SIPA/Scanpix

"Vaatasin hotelli aknast välja ja nägin tänavatel tanke, pisargaasi, taamal paistmas tossusambad. Paanika oli kerge tulema," rääkis Cleveroni Ladina-Ameerika piirkonna juht Marge Taivere, kes sattus Tšiili pealinnas Santiagos riigi selle sajandi vägivaldseimate rahutuste keskele. Rahutustes on surma saanud juba 18 inimest.

Taivere oli kolleegidega ärireisil. Ühel hetkel lendasid kolleegid Eestisse ära, kuid Taivere otsustas üksi Patagooniasse matkama minna. Enne Santiagosse naasmist kinnitasid tuttavad talle, et pealinnas on kõik hästi. „Kohale jõudes sain aga aru, et ei ole nii hästi midagi,“ meenutas Taivere.