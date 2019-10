Tööstur muretseb kahe sektori pärast

Masinaehitusettevõtte Hekotek ASi juhatuse esimehe Heiki Einpauli sõnul võib praegu kaasa tunda kahele sektorile.

Heiki Einpaul: "Meiega konkureerivad Põhjamaad rõõmustavad, muidu juba hakkasidki tagaajava hingeldamist kuulma. Saavad jälle eestlastele nende kohta allhankevõrgustikes kätte näidata." Foto: Andras Kralla

Need valdkonnad on tema sõnul masinaehitus, kuhu ettevõte ka ise kuulub, ja puidutööstus, kuhu kuuluvad nende kliendid. "Esimene on tänaseni stabiilne, maadleb tulemusteta kroonilise tööjõupuudusega. Teises on saematerjalide hinnad oluliselt langenud ja puidutöösturid higistavad ots otsaga kokku tulemiseks. Emotsiooniinvesteeringuid enam ei tehta," ütles Einpaul Tööstusuudistele.