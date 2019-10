Pangad noolivad oma ridadesse ametnikke

Pangad meelitavad rahapesu takistamise üksustesse ametnikke. „Oleme hoomanud, et oleme pankade jaoks olnud sihitud märklauaks,“ tõdes maksu- ja tolliameti juht Valdur Laid.

"Põhjus, miks pangad meie inimesi on palganud, on inimeste taust," ütles maksuameti juht Valdur Laid. Foto: Andras Kralla

Laid tõdes, et umbes kümme nende töötajat on viimase paari aasta jooksul liikunud tööle pankadesse. Pangad on rahapesuteema raames tema sõnul olnud väga selgelt huvitatud nii maksuameti kui ka politsei- ja piirivalveameti, riigistruktuuride töötajatest.