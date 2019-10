Lagarde soovitab Saksamaal investeerida

Christine Lagarde Foto: Shutterstock

Õige pea Euroopa Keskpanga juhiks saav Christine Lagarde ütles täna, et need eurotsooni riigid, millel on suur eelarve ülejääk, peaksid kindlasti investeerima hakkama.

Lagarde pidas silmas eeskätt just Saksamaad ja Hollandit, mis võiksid täiendavale investeerimisele mõelda. Tema hinnangul peaksid eelarveülejäägiga riigid investeerima näiteks taristusse, haridusse ja innovatsiooni.