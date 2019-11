Bürokraatia tahab välismaist raha eemale peletada

Osaluste muutmiseks välisinvestorite Eestisse notarisse lennutamise nõue ning neile tohutult keeruline pangakonto avamine jätavad investeerimishuvi alles vaid väga järjekindlal välisinvestoril.

"Alustaval ettevõtjal on hästi rõõmustav aeg – raha pakkujaid on palju. Aga just viimase kuu aja jooksul jõudsin ma praktiliste probleemideni. Eesti ettevõtjatelt raha kaasamisega ei ole mingit tehnilist probleemi, aga välismaalt on palju negatiivseid üllatusi olnud, kuidas on välisraha Eestisse tuua,“ tõdes start-up'i Salv asutaja Taavi Tamkivi, kes üritab praegu oma välisinvestoritele advokaatide abiga pangakontod avatud saada, et nad ei peaks tema ettevõttes osaluse saamiseks Eestisse notarisse lendama.