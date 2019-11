Keskpangale teeb muret ettevõtete suutlikkus majanduslanguses laene tasuda

Kui majandus jahtub, siis kasvab risk seoses ettevõtete laenude tasumisega Foto: Liis Treimann

Eesti finantssektori riskid on väikesed, kuid suurenenud on tõenäosus, et koos majanduse jahenemisega halveneb ettevõtete suutlikkus tasuda laenumakseid, hoiatas keskpank.

Maailmamajanduse kasv on aeglustunud järsemalt, kui oodatud, mis võib jätta jälje ka Eesti ettevõtete ekspordituludele. "Eksportivatel ettevõtetel on oht jääda haamri ja alasi vahele: tulud võivad kahaneda, kuid tööjõukulud kasvavad endiselt kiiresti. Lisaks võivad eksportijate probleemid kiiresti üle kanduda siseturul tegutsevatele ettevõtetele," ütles keskpanga president Madis Müller finantsstabiilsuse ülevaadet tutvustades.