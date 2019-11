Oskused, mis aitavad sul homme läbi lüüa

Kohandumine uute olukordadega, elukestev õpe, enesejuhtimine ning võimekus omandada teadmisi koostööpartneritelt on vaid mõned oskused, mis aitavad tööturul konkurentsivõimelisena püsida ka tulevikus, tõdeti Äripäeva raadio saates „Alustava ettevõtja A&O“.

EBSi kantsler Mart Habakuk. Foto: Ilmar Saabas / Ekspress Meedia / Scanpix

Kui vanasti oli ülikoolis õppimine sprint, kus kolme või viie aasta jooksul sõltuvalt omandatud kraadist saadi kätte elukutse, siis tänapäeva kiirelt arenevas maailmas on diplomist tähtsam järjepidev õppimine. “Täna pole enam traditsioonilist elukutset, pole nii, et õpid ülikoolis ära ja lähed samast valdkonnast või isegi ettevõttest pensionile,” rääkis Estonian Business Schooli (EBSi) kantsler Mart Habakuk. “Vanasti tähendas kõrgharidus sprinti, et õpin ära ja olen millekski valmis, täna see arusaam mõraneb – õppimine ei pea olema sprint ning see, et keegi ei õpi nominaalkoormusega, ei tee teda halvemaks inimeseks.”