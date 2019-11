Pangakonto paljastab salarikka prassimise

Kristian Kesner Foto: Veiko Tõkman

Kurikuulsa ja ametlikult varatu skeemimeistri Kristian Kesneri kontrolli all olnud ettevõtte pangakonto näitab ilmekalt tema laristavat elustiili: pidevad reisid, luksuslikud ehted, restoranid, elu Monacos, ostlemised Nice’is, sularahaorgia jpm. Ent see näitab ka rahapesule iseloomulikku suurte summade pööritamist seotud kontode ja offshorkade vahel.

Kesner on mees, keda tema endised äripartnerid on viimase 10-15 aasta jooksul riburada süüdistanud enda petmises või skeemidesse kiskumises, ent kellele pole seni külge hakanud ükski ametlik karistus. Ka ei ole talle külge hakanud aastate eest välja kuulutatud pankrot, sest tegelikkuses on Kesneri elu kulgenud luksuslikult. Ettevõte, mille kontol toimunut avame ja mida Kesner aastaid nähtavasti mh oma isikliku rahakotina kasutas, on OÜ TrioNordik. Tegemist on firmaga, kuhu teiste hulgas kanditi raha kunagisest kiirlaenuärist MiniCredit.