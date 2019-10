„Aumees“ Kristian Kesner hävitas partneri elutöö

Kristian Kesner ja tema võistlustantsutreenerist äripartner Ivo Kappet eelmise aasta aprillis Tallinna Karastusjookidele kuuluvas tootmises. Mõni kuu hiljem omandas Kesneri kontrolli all olnud ettevõte sama tootmise sisuliselt tasuta, jättes eksomaniku Movsum Mehtijevi tühjade pihkudega. Foto: Erakogu

End aumeheks nimetav skeemimeister Kristian Kesner tinistas osavalt ära hulgimüüja AS Haljase kauaaegse omaniku Movsum Mehtijevi, kui omandas sisuliselt tasuta ja lasi põhja osa Mehtijevi elutööst – Haljase joogitootjast tütarfirma Tallinna Karastusjoogid.

Haljase kukile tekkinud kopsaka maksuvõla ja muude raskuste tagant ilmus probleemide jälgi ajades üllatavalt välja Äripäeva lugejale juba vägagi tuttav Kristian Kesner. Viis, kuidas Kesner koos abilistega Mehtijevi tühjade pihkudega jättis, on tuttavlik. Erakordse osavuse ja järjekindlusega veenis ta ettevõtja endale vara usaldama, et talle siis üha uusi lubadusi jagades selle eest tasumata jätta. Kesneri veenmisoskus on linna peal lausa kuulus. Nüüdseks on petta saanud Mehtijev Kesneri ja tema kompanjonide tegevuse tõttu prokuratuuri pöördunud ja Põhja ringkonnaprokuratuur on alustanud kriminaalmenetlust. Vaatame selleni viinud sündmustele tagasi läbi enda sõnul pettuse ohvriks langenud Mehtijevi pilgu.