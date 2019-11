Siseministeerium: notaritest vabastav eelnõu on ohtlik

Mart Helme juhitud siseministeeriumi hinnangul on notaritest vabastavas seaduseelnõus mitmeid ohukohti. Foto: Liis Treimann

Siseministeerium märkis notaritest vabastavale eelnõule hinnangut andes, et sellega võib kaasneda rahapesuohu suurenemine ja tegelike kasusaajate varjamine.

Siseministeeriumi hinnangul seab eelnõus välja pakutud lahendus ohtu rahvusvahelise rahapesu tõkestamise nõukoja Financial Action Task Force (FATF) rahvusvaheliste kohustuslike soovitustega vastavuses olemise. Selle täitmist kontrollib Euroopa Nõukogu ekspertide komitee. Eesti on nõustunud järgima FATFi soovitusi ja nende nõuete järgimist on kinnitanud ka rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon, kirjutas siseministeerium.