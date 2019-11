SEB must reede: see oli alles algus

Rahapesuskandaali sattumise tõttu reedel järsult odavnenud SEB aktsiaga kauplesid ka Eesti investorid tavapärasest aktiivsemalt. Foto: Raul Mee/Estel Eli

Eesti tuntud investorid ei torma rahapesukahtluste tõttu reedel järsult odavnenud SEB aktsiat ostma, sest usuvad, et aktsial on halbade uudiste valguses veel kukkumisruumi.

“Usun, et SEB saab veel pihta,” sõnas Jaak Roosaare. SEBsse investeerimisotsuste tegemisel soovitab Roosaare jälgida Swedbanki aktsiagraafikut. “Ilmselt neil kahel mingi riimumine on, ise piirdun küll hetkel Swedbanki positsiooniga,” märkis ta ja lisas, et rahapesupankadest on ta veel investeerinud Danske Banki.